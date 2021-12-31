AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya, Kökrek’e kaleme aldığı kitaplarını hediye etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek kaleme aldığı kitaplarını hediye etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e makamında ziyarette bulundu. İlk olarak Prof. Dr. Kaya’yı hizmet binasında kurulan Kütüphaneyi gezdiren Kökrek, Prof. Dr. Kaya’ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kentteki kamu kurumları ve okulların hijyen malzemesi ihtiyacını gidermek için "Ağrı Dağı" markasıyla üretilen dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, parfüm, yağ sökücü, yüzey temizleyici gibi malzemeleri tanıttı. Makamında bir süre görüşüp yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında Prof. Dr. Kaya’ya bilgiler aktaran Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nezaket ziyaretinden dolayı misafirine teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden Prof. Dr. Kaya, kaleme aldığı ‘Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi’, ‘Ağrı İlinin Eğitim Coğrafyası’ ve Yazarlığı ile Editörlüğünü üstlendiği ‘İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Ağrı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı’ adlı kitaplarını Kökrek’e hediye etti. Misafiri ile bir süre sohbet eden Kökrek, daha sonra misafirini yolcu etti.