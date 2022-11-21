AİÇÜ öncülüğünde “Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Araştırması” start aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında AR-GE, eğitim-öğretimin tüm alanlarında karşılıklı iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla imzalanan Akademik İş Birliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Araştırma Ekibi çalışmalarına start verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversitemiz ve İTÜ akademisyenlerinden oluşturduğumuz araştırma ekibi dört günlük bir arazi çalışması yaptı. Üniversite olarak bizim de çok önemsediğimiz Doğubayazıt ilçesi Telçeker ile Üzengili köyleri arasında bulunan ve Nuh’un Gemisi olduğu iddia edilen formasyonun belirli noktalarından 3 boyutlu numunelendirmeler yapıldı. Alınan numuneler incelenmek üzere İTÜ laboratuvarlarına gönderildi. Çalışmanın ikinci gününde ise Diyadin ilçesinde yer alan jeotermal kaynaklar, traverten köprüleri, kanyon vadi, seralar, kaplıcalar, altın ve gümüş yataklarının bulunduğu alanlarda incelemelerini sürdüren proje ekibi saha çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Üniversite olarak, ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte önümüzdeki süreçte de birçok ortak projeyi yürütmeyi planlıyoruz. Ağrı ilinin özellikle doğal ve kültürel değerleri başta olmak üzere birçok alanda proje bazlı iş birliklerimiz artarak devam edecek. Bu projeyi hayata geçirmemizde desteklerini esirgemeyen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bu çalışmaların sponsorluğunu yapan IC Vakfına ve Müdürü Dr. Meral Dinçer ile projede görev alan hocalarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.