AİÇÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökalp’dan Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökalp, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek yazdığı iki kitabını hediye etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökalp, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Kökrek ile bir süre görüşen Gökalp, ’Öğretim İlke ve Yöntemleri’ kitabı ile ’Ortaöğretimde Oyunla Öğretim’ kitaplarını Kökrek’e takdim etti. Konukseverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden Gökalp,"Altıncı baskısı ile 50 bin adet basılmış olan ’Öğretim İlke ve Yöntemleri’ kitabım Türkiye’nin birçok üniversitesinde okutulmaktadır. Kitapta dünyada yaygın olarak kullanılan çağdaş öğretim sistemlerinin yer aldığı 200’e yakın yeni model, strateji, yöntem ve teknik bulunmaktadır. ’Ortaöğretimde Oyunla Öğretim’ kitabımı ise ortaokul ve lise öğrencileri için tasarladım. Kitaplarımdaki yeni tekniklerin birçoğunu dünyanın 20’den fazla ülkesinde çeşitli dillerde uygulamış, kendi çalıştığım üniversitelerde de uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. 2022 yılının Nisan ve Haziran dönemlerinde Ağrı ilimizde 43 ilkokulda kendi geliştirdiğim ’Gökalp modeli’ni uygulayarak öğrenci merkezli bir öğrenme-öğretme sürecini başarıyla gerçekleştirdim. ’Gökalp modeli’ ile 43 ilkokulda 4’üncü sınıf öğretmenleri ile toplantılar yaparak, öğretmenlerimize uygulamalı eğitimler verilmiş, öğretmenlerimiz bulundukları okulların 4’üncü sınıflarında bu modeli uygulayarak süreci tamamlamışlardır. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürümüz Sayın “Hasan Kökrek büyük destek vermiştir"dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı Gökalp’a teşekkür etti.