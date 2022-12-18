AİÇÜ, GreenMetric Platformunda

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve ilk kez yer aldığı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2022 Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması listesinde 4505 puanla 771’inci sırada yer aldı.

Henüz genç bir üniversite olmasına karşın gelişimini hızlı bir şekilde artıran AİÇÜ, ilk kez değerlendirmeye girdiği GreenMetric ’de, üst sıralarda yer aldı. AİÇÜ, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan GreenMetric’in açıklanan ve 1050 yükseköğretim kurumunun var olduğu Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması “Yeşil Üniversiteler 2022” değerlendirme listesinde 771’inci sırada yerini aldı. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve uzmanlarınca hazırlanan dosya ile yapılan başvuru sonucu AİÇÜ, birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Prof. Dr. Karabulut, “Dünyadaki saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, 2022 Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması listesinde 4505 puanla 771’inci sırada yer aldı. İlk kez yer aldığımız listede birçok köklü üniversiteyi geride bırakmış olmamız Üniversitemiz adına önemli bir başarıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.