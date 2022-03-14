AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart tıp bayramı kutlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı programına, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde en önemli vazifeyi sağlık çalışanlarının üstlendiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir medeniyetin varisleri olarak; sağlık çalışanlarımızın bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden her şartta fedakârca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Tıp Fakültemizin katkılarıyla hastanemizin çok daha iyi hizmetler vereceğine inanıyorum. Bu duygularla başta Üniversitemiz Tıp Fakültesi doktorları ile diğer sağlık çalışanlarımız olmak üzere, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği icra etmek için büyük özveriyle çalışan siz sevgili sağlık çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Programda, hastane sağlık çalışanlarına karanfil takdim edildi.