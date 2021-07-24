AİÇÜ ailesine yaklaşık 3 bin 500 yeni öğrenci katılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 Yılı sonuçlarına göre öğrenci alınacak lisans ve ön lisans bölümlerine ait kontenjanları belli oldu. Buna göre AİÇÜ ailesine, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 3 bin 500 öğrenci katılacak.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) yayımlanan 2021 Yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, AİÇÜ’ye 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde lisans ve önlisansta toplam 3 bin 455 kontenjan verildi.

2020-2021 eğitim-öğretim dönemini 13 bin 248 öğrenci ile kapatan AİÇÜ’de ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’ndeki 60 ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’ndeki 40 kontenjanla birlikte Lisans eğitiminde 35 bölüme toplam 1905, önlisans eğitiminde 38 bölüme ise 1550 kontenjan hakkı tanındı. Özel yetenekle öğrencinin alınacağı 5 bölüme ayrılan 190 kontenjanla birlikte toplamda 78 bölüm ve programa, 3455 kontenjan ayrılmış oldu.

AİÇÜ’nün ülkemizde en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, henüz genç bir eğitim yuvası olmasına karşın her alanda gelişimini artıran üniversitenin; sakin, huzurlu, öğrenci merkezli ve gelişime açık yapısı ile yeni aile üyelerini beklediğini söyledi.