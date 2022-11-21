AİÇÜ, Ağrı Tanıtım Günleri’nde büyük ilgi gördü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), “Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geldi” temasıyla düzenlenen ve dört gün süren Ağrı Tanıtım Günleri’ne katıldı. Güçlü bir kadro ile tanıtım günlerine katılan AİÇÜ standı, etkinlik süresince vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördü.

İstanbul Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda “Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geldi” temasıyla gerçekleştirilen Ağrı Tanıtım Günleri’nin resmi açılış törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Halil Özyolcu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Şimşek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, AİÇÜ, İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen Ağrı Tanıtım Günlerinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kısa süre önce İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen ve 6 vatandaşımızın şehit olduğu hain terör saldırısı ile oluşturulmak istenen korku iklimine Aziz Milletimizin ortaya koyduğu birlik ve beraberlikle en güzel cevabı verdiğini söyledi. Açılışı gerçekleştirilen tanıtım günleri ile Ağrı’nın kültürel değerleri ile İstanbul’a çıkarma yaptığını kaydeden Prof. Dr. Karabulut, “Anadolu’nun giriş kapısı olan Serhat şehrimiz Ağrı, sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve akademik birikimi ile gelişimini hergeçen gün artırmakta, bu noktada Üniversitemizde bu ilerlemenin önünde adeta bir lokomotif görevi görmektedir. Bir üniversite kenti olan Ağrı’nın sahip olduğu tüm zenginlikleri ile daha iyi noktalara taşınmasına katkı sağlayacak bu tanıtım günlerinin hayırlı olmasını diliyor, emeğin geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ağrı Tanıtım Günlerinin açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası Ağrı Valisi Dr. Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Özyolcu ve katılımcılar, etkinlik alanında kurulan ve Ağrı’ya özgü Anadolu’nun en eski diyet yemeği olan Abdigor Köftesi, Ayranaşı, Ağrı’ya özgü et döner, 7 saat tandır üzerinde pişirilen Keşkek, Halise, Kete, Tandır Ekmeği, Ağrı Turşusu ve Ağrı Balı gibi yöresel ürün ve yiyecekler, Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi ve Nuh’un Gemisi’nin İzi, İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi, Diyadin Murat Kanyonu, Diyadin Kaplıcaları, Kudret Köprüsü, Hamur Kümbeti gibi tarihi ve doğal güzellikler, halı, kilim, tiftik, üzerlik, nazarlık, keçe yapımı gibi geleneksel el sanatları ürünlerinin yer aldığı tanıtıldığı stantları ziyaret ederek Ağrı’ya özgü yöresel ve kültürel ürünleri inceledi.