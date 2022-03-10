Ahmed-i Hani Havalimanı, şubat ayında 15 bin 900 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Ahmed-i Hani Havalimanı’nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 oldu. Ayrıca Şubat ayında, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 110’a ulaşırken yük kargo, posta, bagaj trafiği ise şubat ayında toplamda 145 ton oldu.

Öte yandan bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524 olurken uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.