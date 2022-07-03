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Ağrıspor’un kaderi belli oluyor

Ağrıspor’un kaderini değiştirecek toplantı yarın gerçekleştirilecek.

AĞRI 03.07.2022, 20:31
Ağrıspor’un kaderi belli oluyor

Ağrıspor’un kaderini değiştirecek toplantı yarın gerçekleştirilecek.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından organize edilen toplantı Belediye konuk evinde gerçekleşecek. Toplantıda mevcut Ağrı Spor yönetimi, ilin sivil toplum kuruluşları STK temsilcilerinin de yer alacağı bu önemli toplantıya tüm basın kuruluşları da davet edildi.

Ağrı Spor’un geleceği konusundaki bu önemli toplantı kamuoyunun önünde açık ve şeffaf yapılacağı duyurulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’da “Ağrı’lılar olarak şehrimizin takımının kaderi konusunda birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmeye tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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