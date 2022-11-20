Ağrı’nın tescilli Geven Balı ve Diyadin Domatesi damaklarda iz bıraktı

İstanbul Maltepe Sahili Etkinlik Alanında 17-20 Kasım tarihlerinde ‘Nuh’un Gemisi Ağrı’ya Geldi’ temasıyla düzenlenen Ağrı Tanıtım Günlerinde, Tescilli Geven Balı ve Diyadin Domatesi başta olmak üzere birçok yöresel ürün, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından etkinlik alanında kurulan stantta ikram edilen tescilli Ağrı Geven Balı ve Diyadin Domatesinin yanı sıra çilek, lor, peynir, yoğurt, kete, kaşar peyniri gibi birçok yöresel lezzet, ziyaretçilerden tam not aldı.

Son yıllarda tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projelerle, Ağrı’da üretim anlamında önemli bir mesafe kat edildiğini dile getiren Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin yaptığı açıklamada, ilerleyen süreç içerisinde hayata geçirilecek diğer projelerle Ağrı’nın birçok alanda markalaşması amacıyla çalışmaların devam edeceğini söyledi.

‘Ağrı Geven Balı ve Diyadin Jeotermal Sera Domatesimize ilgi çok büyük oldu’

Ağrı Diyadin Jeotermal Organize Sera Bölgesi projesinin Ağrı için çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Engin: “ 17-20 Kasım arası Ağrı Tanıtım Günleri için bizlerde Maltepe Sahili Etkinlik Alanında standımızı kurduk. Biz burada tarım il müdürlüğü olarak bir taraftan yerelde uyguladığımız projelerle ilgili gelen vatandaşlarımızı bilgilendirirken diğer taraftan da özellikle yöresel ürünlerimizi misafirlerimize tattırmaya gayret ettik. Standımız büyük ilgi gördü. Gelen hemşerilerimiz hem devam eden projelerle ilgili bilgi sahibi oldular hem de ürünlerimizden tattılar. Bizlerde burada bu gün tanıtım günlerindeki son günde yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Burada ilgi gören birçok yöresel ürünlerimizin yanında 2022 yılında tescillediğimiz Ağrı Geven Balı ve Diyadin Jeotermal Sera domatesimize ilgi çok büyük oldu. Bu ürünlerimizin tanıtımı gerçekleştirdik. Zaten malumunuz Ağrı’da son 5 yıldır balımızın tanıtımı için Ağrı Bal Festivalleri yapıyoruz. Burada da bu tanıtımı sürdürmeye gayret ettik. Tabi biz tarım il müdürlüğü olarak Sayın Valimiz Dr. Osman Varol öncülüğünde yoğun projeler yapıyoruz. Şu an için Diyadin Jeotermal Sera projemiz Ağrı’da en büyük projemiz. Bu sene 114 milyon TL’lik bir bakanlık katkısı ile alt yapı yatırımına başladık. İnşallah hedefimiz 2024’de yaklaşık 1000 dekar üzerinde bir alana kavuşmak. Bu vesile ile orada inşallah 1500 gencimizde iş sahibi olacak. Biz müdürlük olarak valiliğimizin öncülüğünde bakanlık desteği ile Ağrı’da yatırımlara devam edeceğiz. Burada belirtelim ki yerelde hayata geçirdiğimiz irili ufaklı üretime yönelik projelerimizin karşılığını alıyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. 3 yıl süren meyvecilik projesi ile birçok meyve fidanı toprakla buluştu. 350 tane meyve bahçemiz ile birçok ürün elde ettik. Bundan çiftçilerimiz de çok mutlu oluyor. Hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hem de üretim yapıyorlar. Çilek projelerimiz devam ediyor ve ürünlerimiz sergiliyoruz. Bu projelerimiz devam edecek. Ürünlerimiz hem aroması ile hem de hem lezzeti ile çok yoğun talep görüyor. Buda bizi çok mutlu ediyor. Yakında hedeflediğimiz gibi Ağrı’nın adı bu piyasa da bir marka olacağını düşünüyoruz.” Dedi.

‘Çok güzel bir il Ağrı’

Etkinlik alanına gelerek Ağrı’ya özgü yöresel lezzetleri tadan ziyaretçilerden Şaize Çelik ise stantlarda sergilenen yöresel lezzetlerin dışında Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini anlatan maketlere de hayran kaldıklarını belirterek: “Çok güzel bir etkinlik olmuş. Ben Erzincan Refahiyeliyim. Ağrı’nın yöresel ürünlerini tatma bilme fırsatımız oldu. Her şey çok güzel. Domates ve Geven Balının tadına bakıp aldık. Gerçekten harika ürünler. Yine çilekten aldık. Aroması çok güzel. Tamamen doğal. Yoğurt, peynir, kete yedik. Nuh’un Gemisi’ni gördük. Çok güzel bir il Ağrı. İnsanları da çok iyi. Şimdiye kadar olan en güzel etkinlik olmuş diyebilirim. Çok memnun olduk” diye konuştu.