Ağrı’nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ödülünü aldı

Dünya Basın Mensupları Derneğinin (DBMD) 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, dezavantajlı bölgelerde yaptığı eğitim projeleriyle ödüle layık görüldü.

Dünya Basın Mensupları Derneğinin 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Sarayı’nda ödül töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde yapılan ödül törenine milletvekili, medya mensubu, iş insanı, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok kişi katılarak çeşitli kategorilerde kendi alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen kişilere ödülleri verildi. Ödül töreninde, dezavantajlı bölgelerde yapmış olduğu eğitim projelerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ödüle layık görüldü. Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç’un elinden ödülünü alan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Başkan Muzaffer Tunç ve ekibine teşekkür etti.

Ağrı’da eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla idareci ve meslektaşları ile birlikte güzel projelere imza attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “En zor şartlar altında bile, ilimizin her köşesinde öğrencilere ışık olan, her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı da gösteren meslektaşlarımın adına bu ödülü alıyorum. Bu bağlamda idareci ve meslektaşlarımın verdiği bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum ve onlarla çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.