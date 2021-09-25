banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Van grubunda Ağrılı sporcular, bölge ikincisi oldu.

AĞRI 25.09.2021, 21:01
Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Van grubunda Ağrılı sporcular, bölge ikincisi oldu.

8 takımın katılım gösterdiği turnuvaya Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden sporcular katıldı. Ozan Özdemir, Hüseyin Ataş, İbrahim Kaya ve Ömer Telhan’ın oluşturduğu Ağrı Çarşı isimli takım, ilk karşılaşmasında Van Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi’ni 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Hakkari temsilcilerini 2-0 ve 3-0 lık sonuçlarla mağlup etti.

Yarı Finalde Bitlis temsilcisi Özgüzeldere Spor’u 2-0 geçen Ağrı temsilcisi, Van temsilcisi 100.Yıl Gençlik Spor’a 2-1 mağlup olarak turnuvadan ikinci olarak ayrıldı.

Turnuvayı değerlendiren takım kaptanı Ozan Özdemir, “Güzel bir organizasyon oldu. İlimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Hedefimiz ilerleyen yıllarda Türkiye Şampiyonu olarak Ağrı’ya dönmek olacak. Bu turnuvada bizlere desteğini esirmeyen takım hocamız Erol Polat’a da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0