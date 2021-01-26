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Ağrılı sporcu Berfin Balkis Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Ağrılı kayak alp disiplini sporcusu Berfin Balkis (18) Türkiye Şampiyonu oldu.

AĞRI 26.01.2021, 11:41
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Ağrılı sporcu Berfin Balkis Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Ağrılı kayak alp disiplini sporcusu Berfin Balkis (18) Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020-2021 sezonu Ocak ayı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini A ve B grubu müsabakaları tamamlandı. 21-22 Ocak tarihlerinde A grubu eleme müsabakaları Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenirken, organizasyona 11 ilden toplam 221 sporcu katıldı. Ağrı’yı antrenörü Harun Akyol yönetiminde temsil eden Ağrılı sporcu Berfin Balkis iki gün devam eden yarışmalar sonucunda A grubu U-18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Balkis alınan bu sonuç ile birlikte Türkiye şampiyonası finallerine gitme hakkı elde etti.

“Hedefim Türkiye Finalinde Şampiyon Olmak”

Yarışmaların çok çekişmeli geçeceğini bildiğini söyleyen Berfin Balkis, “Bu yarışmaya antrenörüm Harun Akyol hocamız ile birlikte hazırlandık. Yarışmaların çok çekişmeli geçeceğini biliyorduk. Bizde çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Burada istediğimiz sonucu aldık. Şimdi hedefim Türkiye finallerinde şampiyon olmak. Bize antrenmanlarda ve yarışmaya katılmamıza yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cihan Demir’e, Spor Şube Müdürümüz Cemil Budak’a ve antrenmanlarda bana yardımcı olan antrenörüm Harun Akyol’a çok teşekkür ediyorum” dedi

“Bu Şampiyonluk İçin Çok Çalıştık”

Kayak Alp Disiplini antrenörü Harun Akyol sporcunun başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Sporcu Eğitim Merkezimizde yetişen Sporcumuz Berfin Balkis’in şampiyon olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Alınan bu başarı bizi Türkiye şampiyonası finaline katılmamıza vesile oldu. İnşallah finallerde de en iyi şekilde mücadele edip şampiyon olacağız. Desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Cihan Demir’e Spor Şube Müdürümüz Cemil Budak’a teşekkür ediyorum.”
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