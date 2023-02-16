Ağrılı Mahir kumbarasını depremzede kardeşlerine açtı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Kampanyaya bir destek de Ağrı’da ikamet eden 7 yaşındaki Mahir Yaltap’dan geldi. Mahir, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı.

Yapılan bağışı TDV adına kabul eden Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, minik Mahir’i takdir ve tebrik ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan Çocuk Dergisi’ni hediye etti.