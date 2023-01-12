Ağrılı halterci Yusuf Ülker, Türkiye şampiyonu oldu

Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası’na Ağrı’yı temsilen katılan sporcu Yusuf Ülker, 73 kiloda 220 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Okullar Arası Gençler A-B Halter Türkiye Şampiyonası Bartın’da yapıldı. Ömertepesi Kapalı Spor Salon’unda 45 ilden 313 kadın ve 320 erkek olmak üzere toplam 633 sporcunun katılım sağladığı Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonaya Ağrı’yı temsilen 73 kiloda katılan sporcu Yusuf Ülker, toplamda 220 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya aldı. Aynı müsabakada mücadele eden Ağrılı sporcu Muhammed Koç ise 96 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.