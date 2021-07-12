Ağrılı halterci Türkiye ikincisi oldu

Ağrılı halterci Ahmet Kösedağ Afyon’da düzenlenen Gençler ve U23 Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler ve U23 Halter Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Ağrılı halterci Ahmet Kösedağ 96 kiloda 115 koparma 150 silkme yaparak toplamda 265 kilo Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

4 gün süren müsabakalarda 45 ilden 158 erkek 127 kadın olmak üzere toplamda 285 sporcu mücadele etti.

Müsabakalara antrenör Muhlis Akbaş ile katılan halterci Kösadağ şampiyonada göz dolduran performans sergiledi. Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlandığını belirten Kösedağ, Avrupa şampiyonu olmak için çalışmalarına ara vermeden başladığını söyledi.

Ağrılı halterci bu derecesi ile Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme hakkı elde etti.