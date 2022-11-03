Ağrılı hafızlar belgelerine kavuştu

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Ağrı İl Müftülüğü, hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan öğrenciler için "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti.

Müftü Büyük “Hafız olmak çok büyük bir nimettir ve bu nimetinde şükrü, onu unutmamak ve Kur’an’la hayatımızı güzelleştirmektir. Rabbim her birimize Kur’an’a adanmış bir ömür nasip etsin. Kur’an’ın muhafızları ve alimleri olmayı hepimize nasip etsin.” dedi.