Ağrılı güreşçi milli takıma seçildi

Katıldığı turnuvalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, Türkiye güreş federasyonu başkanlığınca milli takım kampına davet edildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki Güreş Takımı’nda sporcu olan güreşçi Cihat Elkatmış, Türkiye’de düzenlenen müsabakalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başararak Milli Takım’ın güreş kampına davet edildi. Cihat Elkatmış, 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan U-15 Greko-Romen Milli Takım hazırlık kampına katılacak.

’İnşallah Milli Takım’da çok başarılı olur’

Sporcu Cihat Elkatmış, Güreş Antrenörü Oğuz Öztemiz ve Cihat Elkatmış’ın Babası Cengiz Elkatmış’ı Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte makamında kabul eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir sporcu Cihat Elkatmış’ı ve babası ile antrenörünü tebrik ederek, "Öncelikle başarılı sporcumuz Cihat Elkatmış’ı ve antrenörü Oğuz Öztemiz’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geçmiş yıllarda Ağrı Milli Takım’a çok sayıda sporcu kazandırdı. Ağrı; Atletizm, Kayak, Boks, Bedensel Engelli ve Vücut Geliştirme, Kick Boks, Tekvando, Halter gibi branşlar başta olmak üzere 65’e yakın sporcu Milli takımlara kazandırdı. Bugünde Güreş Milli Takımına sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcumuz Cihat Elkatmış,ilde ve Türkiye’de çok başarılı performans sergiledi.Bu başarısı ve azmi onu Milli Takım’a kadar yükselmesine neden oldu.İnşallah Milli Takım’da da çok başarılı olur.Ülkemizin şanlı Türk Bayrağını en iyi şekilde uluslar arası müsabakalarda dalgalandırır" ifadelerini kullandı.

’Hedefimiz daha çok sporcuyu Milli Takımlara kazandırmak’

Sporcusu Cihat Elkatmış’ın bu sene yapılan müsabakalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Güreş Antrenörü Oğuz Öztemiz, " Düzenlenen turnuvalarda 2 tane Türkiye üçüncülüğü,Analig’te 2 tane Türkiye şampiyonluğu,Okullara arası gruplarda ise şampiyon olan Elkatmış, U-15’te ise gruplarda ikinci oldu.Bu sonuçlar sayesinde sporcum Güreş Milli Takımına davet edildi. Hedefimiz daha çok sporcuyu Milli Takımlara kazandırmak. Bu amaca ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sporcuma Milli Takım kampında başarılar diliyorum. Sporcu velimize de destek olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı İl Müdürümüz Cihan Demir’e ve Spor Şube Müdürümüz Cemil Budak’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli Takım’a davet edildiği için mutlu olduğunu ve güzel bir kamp süreci geçirmek istediğini belirten sporcu Cihat Elkatmış, hedefinin uluslar arası müsabakalarda Türkiye’yi ve Ağrı’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.