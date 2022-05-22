Ağrılı çocuklar, Çilek Şenliği ile doyasıyla eğlendi

Hal Hatır Derneği, Ağrı’nın ücra köylerinde bulunan çocuklar için “Çilek Şenliği” düzenledi.

İstanbul’da bir grup kadın ve gencin bir araya gelerek kurduğu Hal Hatır Derneği, köy okulunda okuyan öğrencileri mutlu etmek amacıyla 3 yıl önce Ağrı’daki çocuklara pasta göndermeye başladı. Kendilerine gönderilen pastaların üzerindeki çileklerin daha fazla olması için talepte bulunan çocukların bu isteğini dikkate alan dernek, Ağrı gönüllüleri ile birlikte “Çilek Şenliği” düzenlemeye karar verdi. Bu kapsamda Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Buzhane köyüne doğru çıkan gönüllüler kasalar dolusu çileklerle çocuklara ulaştı. Çocuklarla beraber pasta yapıp çileklerle süsleyen gönüllüler, çeşitli hediyeler vererek çocukların yüzünü güldürdü.

Hal Hatır Derneği Ağrı Koordinatörü Öznur Bakır, yaklaşık 3 yıl önce başladıkları serüvenle çocukların yüzünde tebessüm olduklarını belirterek, “Bundan üç yıl önce yolumuz Hal Hatır Hanımlar İstanbul Gençlik Koordinatörü Sevgi Şeker Gümüş ile çakıştı. Ardından Ağrı’ya yardımlar gelmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız serüvende maddi durumu olmayan çocuklarımıza pastalar götürmeye başladık. Pastaların üzerindeki çileklerin az olmasından dolayı çocuklar her defasında çileklerin daha fazlası olması için taleplerde bulundu. Bizler de bugün Ağrı’nın köyleri başta olmak üzere tüm Türkiye’de böyle bir şenlik düzenlemeye karar verdik. İlk durağımız Ağrı’ya 12 kilometre uzaklıkta olan Buzhane köyü oldu. Geldik öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik, oyunlar oynadık. Onlarla beraber pasta yaptık. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.