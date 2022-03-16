Ağrılı çocuklar Anıtkabir’de

“Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında en çok kitap okuyan Ağrılı 45 öğrenci Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ağrı’da, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında en çok kitap okuyan 45 öğrenci İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde ve Ağrı Valiliği koordinesinde Anıtkabir’i ziyareti etti. Anıtkabir’i ziyaret eden çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.