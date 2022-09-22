Ağrılı bedensel engelli sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrılı bedensel engelli sporcu Sezer Aydemir, Vücut Geliştirme branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Vücut geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, tekerlekli sandalye bedensel engelliler kategorisinde antrenör Çetin Demir yönetiminde yarışan Ağrılı sporcu Sezer AYDEMİR Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı yarışmalarda 40-44 yaş masterler da yarışan bir başka Ağrılı sporcu Talip İlhan ise Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Sezer Aydemir elde ettiği bu başarı ile Milli Takıma seçilme hakkını elde etmiş oldu.

Sezer Aydemir yapmış olduğu açıklamada, “Spora ilk olarak vücut sağlığım için başladım. Daha sonra Çetin hocamın yönlendirmesi ile spor yapmaya başladım. İstanbul’da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Elimden tutup beni spor yapmaya teşvik ettiği Çetin hocama çok teşekkür ediyorum. Hedefim Dünya şampiyonasında ülkemin şanlı bayrağını en iyi şekilde temsil edip, benim gibi engelli kardeşlerimi spora kazandırmaktır” ifadelerine yer verdi.

Antrenör Çetin Demir, “Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Sporcum Sezer’in azmi başarıyı getirdi. İnşallah Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve ilimi en iyi şekilde ederek, şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyoruz” dedi.