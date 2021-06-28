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Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Antalya’da düzenlenen Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda Ağrılı Berfin Akcil Türkiye Şampiyon oldu.

AĞRI 28.06.2021, 18:37
Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Antalya’da düzenlenen Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda Ağrılı Berfin Akcil Türkiye Şampiyon oldu.

150 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen 11-12-13 Yaş Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda Ağrılı sporculardan 36 kilo kategorisinde Berfin Akcil Türkiye Şampiyonu olurken, 33 kilo kategorisinde İkra Tekin ikinci ve Birgül Şimşek üçüncülüğü elde etti.
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