Ağrı’dan deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderildi

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha gönderildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha deprem bölgesinde devam eden çalışmalara katılmak üzere yola çıktı" denildi.