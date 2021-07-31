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Ağrı’dan Antalya’daki yangınlara iş makinesi desteği

Ağrı Belediyesi bünyesindeki iş makinesi ile İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi, Antalya’daki yangınlara destek olmak amacıyla yola çıktı.

AĞRI 31.07.2021, 20:27
Ağrı’dan Antalya’daki yangınlara iş makinesi desteği
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Ağrı Belediyesi bünyesindeki iş makinesi ile İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi, Antalya’daki yangınlara destek olmak amacıyla yola çıktı.

Antalya’da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye çevre illerden destek gönderilirken, bir destek de Valilik İl Özel İdare ve Ağrı Belediyesinden geldi. İl Özel İdareye ait iş makineleri ve Ağrı Belediyesine ait iş makinesi Antalya’daki yangına müdahale etmek amacıyla yola çıktı. Hamur, Diyadin ve Doğubeyazıt Belediyeleri de araç desteğinde bulundu. Araçların, personellerle birlikte yola çıktığını söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç duyulması halinde desteklere devam edeceklerini söyledi.
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