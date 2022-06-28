Ağrı’daki sel felaketinde 34 yapı hasar gördü

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"27 Haziran 2022 tarihinde ilimiz Doğubayazıt ilçesinde saat 15.00 sularında başlayan şiddetli yağış nedeniyle Bardaklı köyünde 1, Gürbulak köyünde 3 ve Karabulak köyünde 30 yapının sel sularından etkilendiği AFAD ekiplerimizce yerinde tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye derhal iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahaleler yapılmış ve sel sularının tahliyesi tamamlanmıştır. Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için; Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmiştir. Doğubayazıt ilçemizde sel sularına maruz kalan yapılar için Valiliğimiz koordinasyonunda Zarar Tespit Komisyonu ve Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir" denildi.