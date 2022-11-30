Ağrı’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ağrı’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı’nın merkeze bağlı Atalay caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Demir’e çarptı. Kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin çarptığı Yaşar Demir’in takla attıktan sonra yere çarptığı görüldü.