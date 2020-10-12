Ağrı’da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
AĞRI'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ PLANLAMASININ İKİNCİ AŞAMASINDA, İLKOKUL 2, 3 VE 4. SINIFLAR, KÖY OKULLARI, 8. VE 12. SINIFLAR, LİSE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ İLE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİME BAŞLADI.
Ağrı’da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin köy okullarını ziyaret etti.
Ağrı’da, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla il merkezindeki köy okulları ziyaret ederek sınıfları tek tek gezdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda incelemelerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
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