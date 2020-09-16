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Ağrı’da yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı
AĞRI'DA YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI ARTTIRILDI
AĞRI 16.09.2020, 08:52
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısının arttırıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi , vatandaşların korona viruse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı davranmalarını isteyerek: "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Yoğun Bakım Yatak sayımıza korona virüs hastaları için Ek 10 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek, korona virüslü hastalarımız için Yoğun Bakım Yatak sayımızı 33’e çıkardık. Lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım." ifadelerini kullandı.
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