Ağrı’da “Yılın Öğretmeni”ne başarı belgesi verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında kente “Yılın Öğretmeni” seçilen ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirilen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Taştan’a belgesini takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında kente “Yılın Öğretmeni” seçilen ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirilen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Taştan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Meslektaşı ile bir süre sohbet eden Kökrek, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu belirtti. Öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin önünde bir rehber ve bir ışık olduğunu belirten Kökrek,”Eğitim ve öğretimde en önemli amacımız sevgi, saygı ve hoşgörüyü bilen, demokratik yaşamayı öğrenmiş öğrenciler yetiştiren öğretmenlerimizin mutlu bireyler yetiştirerek huzurlu bir toplum yaratmasıdır”dedi.

Ziyaret sonunda Kökrek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gönderilen ‘Başarı Belgesi’ni Taştan’a takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.