Ağrı’da yepyeni bir eğitim ortamı için çalışmalar başlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, ‘’Temel Eğitimde 10.000 Okul’’ projesi kapsamında 199 dezavantajlı okulunun donatım, materyal, teknolojik altyapı, onarım çalışmaları ile veli-öğretmen eğitimleri başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 199 dezavantajlı okulun donatım, materyal, teknolojik altyapı, onarım çalışmaları ile veli-öğretmen eğitimleri için kollar sıvandı. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında kurulan ekip, kentte temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek çalışmaları başlattı. Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesinde dezavantajlı okullarda donatım, materyal, teknolojik altyapı, onarım çalışmalarının yapılarak eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini yakalamak, veli ve öğretmen eğitimleri ile de öğretim kalitesini arttırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde 12 anaokul,6 anasınıfı ve 187 ilk-orta okul olmak üzere toplam 199 dezavantajlı okulumuz belirlenmiş ve bu okullarımızda donatım, materyal, teknolojik altyapı, onarım çalışmaları ve veli-öğretmen eğitimleri yürütülmektedir. Bu çalışmaların sona ermesi ile birlikte belirlenen okullarımızda teknolojik altyapı çalışmaları sayesinde internet bağlantısı, akıllı tahta, yazıcı, bilgisayar gibi ihtiyaçlar karşılanmış olacak. Donatım ve materyal temini ile beden eğitimi dersi için spor malzemelerimiz, masa, sandalye, dolap gibi demirbaş ihtiyaçlarımız, fen bilgisi, matematik gibi temel derslerimizde ders materyali ihtiyaçlarımız giderilecek. Onarım çalışmaları ile tüm okullarımızı kapılarından, pencerelerine, dış boya ihtiyacından bahçe düzenlemesine kadar yenileyerek yepyeni bir eğitim ortamı oluşturacağız. Son olarak bu çalışmaları veli-öğretmen eğitimleri ile destekleyerek eğitim-öğretimde kaliteyi arttıracak ve gelecek nesillere daha büyük hedefler için basamak olacağız"dedi.