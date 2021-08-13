Ağrı’da yeni tekstil yatırımı için imzalar atıldı

Ağrı’da, Tekstilkentte 500 vatandaşın istihdam edileceği üretim tesisinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende imzalanan protokolle tesis RN Tekstile tahsis edildi.

İlin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak hayırlı işlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, kente ve hemşehrilere hayırlı olması temennisi ile protokolü imzaladı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni’ne Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, RN Tekstil yetkilileri Şahin Çil ve Sezer Bakırcı katıldı.