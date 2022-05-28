Ağrı’da yazılım ve kodlama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği’nde” TÜBİTAK kapsamında yapılan yazılım ve kodlama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK’a başvurulan ve kabul edilen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" projesi ile Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin destekleriyle 25-28 Mayıs tarihlerinde Millet Bahçesi’nde düzenlenen bilim şenliği tamamlandı. Bilim şenliğinde, TÜBİTAK kapsamında yapılan yazılım ve kodlama yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlere yönelik ödül töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen ödül törenine Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında ilimizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Bilim Dolu Günler Bilim Şenliğimiz 28 atölye, 100 bilimsel etkinlik, 4 söyleşi, 5 sergi ve 3 yarışma ile Gaziantep Bilim Tırı, Meteoroloji ekibi, Emre Özel ile Bilim Merkezi ve Planetaryum, Gezici Kütüphane gibi etkinliklerle öğrencilerimiz ve halkımızı buluşturduk. Projemiz kapsamında hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşi gibi uygulamaları içeren etkinlikler gerçekleştirdik. Şenliğimizde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Kökrek’in konuşmasının ardından yazılım ve kodlama yarışmasında, Vali Varol; ‘Ağrı Kart’ projesiyle birinci olan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinden öğretmen Kübra Pusat danışmanlığında öğrenci Abdullah Aslan’a ödülünü verirken, AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi; ‘Uyanıklık Kontrolü’ projesiyle ikinci olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinden öğretmen Okan Ateşkan danışmanlığında öğrenciler Zennur Turan ve Miraç Gündoğdu’ya ödülünü verdi. Yarışmada, Belediye Başkanı Sayan; ‘Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları’ projesiyle üçüncü olan Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulundan öğretmen Önder Ciddioğlu danışmanlığında öğrenci Yunus Emre Yılmaz’a ödülünü taktim ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek; ‘T400 Hava Savunma Sistemi’ projesiyle dördüncü olan Merkez Aşkale Ahmet Alagöz Ortaokulundan öğretmen Fatih Arslan danışmanlığında öğrenciler Muhammed Ali Deniz ve Mahsun Aras’a ödülünü verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşturulan koronun verdiği konser ile şenlik sona erdi. Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, öğrencilerle bir araya gelerek sergilenen eserleri gezip bilgiler aldı.