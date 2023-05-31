Ağrı’da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 8 kişi yakalandı

Ağrı’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi ye adli işlem uygulandı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kentte uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda 0,34 gram Esrar, 7,80 gram Bonzai, 7,25 gram Metamfetamin, 255 adet Sentetik Ecza, 4 Adet Payp ele geçirildi. Konuyla ilgili B.K, L.D, T.İ , B.K, M.G, Y.D, D.D ve İran uyruklu R.A isimli toplamda 8 şahsa adli işlem uygulandı.