Ağrı’da ‘Uyum ve Tanıtım’ programı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, ‘Uyum ve Tanıtım’ programı kapsamında yurtlarda kalan öğrenciler ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

İl Müdürü Çalgan sırası ile Patnos Kız - Erkek yurdu, Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdu, Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu, İshak Paşa Erkek Yurdu, Ahmed-i Hani Erkek ve Ağrı Kız yurtlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Yurtların konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Çalgan yanı sıra yurt müdürleri katılım sağladı.

Bünyelerinde bulundurdukları gençlik merkezleri ve spor kursları ile ilgili bilgilendirmelerin ardından İl Müdürü Çalgan, öğrencilerin soru ve görüşlerini dinledi.‘Uyum ve Tanıtım’ toplantısı sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Çalgan ,öğrencilerin kaldığı odaları gezerek onlarla sohbet etti.

Öğrencilerden Azad Özbakış, “Her şey için teşekkür ederiz. İl Müdürümüz odamıza kadar gelip bize bir arkadaşımız, bir abimiz gibi sohbet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verirken, başka bir öğrenci Ali Furkan ise:” Öğrenci arkadaşlarımızın istek ve talepleri ile yakından ilgilenen İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, burada kendimizi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Karşılamada ki ilgi ve ikramlar içinde tüm personele de tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.