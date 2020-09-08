Ağrı’da ulaşımın tamamını Ağrı Belediyesi sağlayacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan görüşmeler sonucunda Ağrı’da özel sektör tarafından işletilen son dolmuşları da belediye uhdesine katarak il genelinde dolmuş problemini bitirmiş oldu.

Daha önce ana caddelerde olan dolmuş hatlarını belediye bünyesine katan Başkan Savcı Sayan, bu defa da mahalle dolmuş hatlarını düzenlenen törenle imzalayarak Ağrı genelindeki tüm dolmuşları belediyeye kazandırmış oldu. Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan’ın imza attığı anlaşma sonrasın Başkan Sayan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı, “İlimizde faaliyet gösteren mahalle dolmuş hatlarını belediye bünyemize aldık. Artık kent merkezi genelinde ulaşımın tamamını Ağrı Belediyesi olarak yapacağız. İlimize hayırlı olsun” dedi.