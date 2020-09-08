Ağrı’da ulaşımın tamamını Ağrı Belediyesi sağlayacak
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN, YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA AĞRI’DA ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İŞLETİLEN SON DOLMUŞLARI DA BELEDİYE UHDESİNE KATARAK İL GENELİNDE DOLMUŞ PROBLEMİNİ BİTİRMİŞ OLDU.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan görüşmeler sonucunda Ağrı’da özel sektör tarafından işletilen son dolmuşları da belediye uhdesine katarak il genelinde dolmuş problemini bitirmiş oldu.
Daha önce ana caddelerde olan dolmuş hatlarını belediye bünyesine katan Başkan Savcı Sayan, bu defa da mahalle dolmuş hatlarını düzenlenen törenle imzalayarak Ağrı genelindeki tüm dolmuşları belediyeye kazandırmış oldu. Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan’ın imza attığı anlaşma sonrasın Başkan Sayan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı, “İlimizde faaliyet gösteren mahalle dolmuş hatlarını belediye bünyemize aldık. Artık kent merkezi genelinde ulaşımın tamamını Ağrı Belediyesi olarak yapacağız. İlimize hayırlı olsun” dedi.
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25