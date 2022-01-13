Ağrı’da trafik kazası: 4 yaralı

Ağrı’da yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da 100. Yıl Mahallesi kavşağında yolcu otobüsü, önünde ilerleyen 02 ABM 003 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araca çarpan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kazada yaralanan 4 kişi tedavi edilmek üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.