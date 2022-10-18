Ağrı’da trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da hafif ticari aracın yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı çevre yolu Cezaevi Köprüsü yakınlarında saat 11:00 sularında meydana gelen olayda, Tahir Yılmaz idaresindeki 34 FM 4172 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karıya geçmeye çalışan yayalar M. D. (62) ile P. O.’ya (58) çarptı. Meydana gelen kazada M.D ile P.O. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere 112 acil sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.D. hayatını kaybederken, tedavisi devam eden P.O’nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.