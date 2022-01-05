Ağrı’da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

İl Özel İdaresi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında, İl Özel İdaresinde çalışan memurların ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.

Halka hizmet eden personelin her türlü takdiri hak ettiğine inandıklarını belirterek çalışanlarımıza en üst limitten, yani yüzde 120 limitinden, sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verdiklerini ifade eden Vali Dr. Osman Varol, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sözleşmenin İl Özel İdare bünyesindeki çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İmza Töreni’ne Valimiz Dr. Osman Varol’un yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Ağrı İl Başkanı Ayhan Atmaca katıldı.