Ağrı’da silajlık mısır hasadı başladı

Ağrı Valisi Osman Varol, Eleşkirt’in Değirmenoluğu köyünde silajlık mısır hasadına katılarak biçerdöverle ilk hasadı gerçekleştirdi.

Yem bitkileri üretiminde artış ve mera alanlarının ıslahını sağlamak amacıyla 2021 yılı üretim sezonunda Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi bütçesi ile hayata geçirilen Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 770 çiftçiye yüzde 90 hibeli 2 bin 400 çuval silajlık mısır tohumu ve 52 bin 500 kg korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sağlanan yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin TL’lik destek ile 18 bin dekar alanda yem bitkileri ekilişi sağlanmış olup 3 bin 800 dekar olan silajlık mısır ekim alanı bu yıl 12 bin dekara çıkarılmış, korunga ekiliş alanı ise 5 bin 250 dekar arttırıldı.

Projeden yararlanan ve 300 dekarlık alana silajlık mısır ekimi yapan çiftçi Cesim Gökser’in tarlasında düzenlenen programa katılarak bereketli olması temennisiyle silajlık mısırın ilk hasadını gerçekleştiren Vali Varol, “Ağrı’da ürün çeşitliliğini arttırmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada neredeyse seferberlik ilan etmiş bulunmaktayız. Silajlık mısır da faaliyetlerimizin önemli bir noktası. Hayvancılıkta kullanılan bir ürün olması dolayısıyla desteklemek açısından oldukça önemli ve stratejik bir ürün. Bu sebeple 770 çiftçimize yüzde 90 hibeli olarak tohum desteğinde bulunduk. Projemizin sahada olumlu sonucunu görmekteyiz, ekim alanlarımızı üç kat arttırarak 20 milyon liralık ekstra gelir sağlamış olduk. Hava koşullarının istendiği şekilde gitmediği bu yıl içerisinde bile ürünü performansından vatandaşımız da oldukça memnun. Önümüzdeki dönemlerde, hava koşullarının daha da iyiye gitmesi ile daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bizler hizmet ettikçe vatandaşlarımızın bizden talepleri artıyor, bizlerde ihtiyaçları ve talepleri karşılamak için çalışmalarımızı çeşitlendirerek projeler sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Program, Vali Varol’un çiftçilerle sohbetinin ardından sona erdi.