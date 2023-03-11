Ağrı’da Şap hastalığına karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı

Türkiye’de son zamanlarda Şap hastalığında yaşanan artış nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığı önlem olarak, tüm hayvan hareketlerinin ikinci bir emre kadar yasaklanması kararı aldı

Karar sonrası Türkiye’de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Ağrı’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkiye’de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaş hayvanları aşılarken, ahırlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Yaklaşık 400 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu ilde, ekiplerin aşı çalışması devam edecek.