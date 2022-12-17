Ağrı’da robotik kodlama sertifika töreni düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi”ni tamamlayan 60 öğretmene sertifikalarını verdi.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 2022 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen KodlAğrı teknik destek faaliyeti sonucunda sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere yönelik "Sertifika Töreni" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Selahattin Bilgiç, Serhat Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Gökhan Özince ve öğretmenler katıldı.

Törende öğretmenleri tebrik ederek “Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi”ni tamamlayan 60 öğretmene sertifikalarını veren Kökrek,"Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüzce 2017 yılından itibaren yürütülen KodlAğrı projesinde amacımız öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek ve teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerimiz için eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında ’KodlAğrı’ teknik destek faaliyetinde müdürlüğümüze bağlı okullarımızda görev yapan bilişim teknolojileri, fen bilimleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği branşlarındaki 60 öğretmenimize 40 saat ’Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi’ verilmiştir. Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Merkezi binasında gerçekleşmiş olup, eğitmenlerimiz Doç. Dr. Zülfü Genç ve Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından PHP, Ardunio, Lego, Tinkercad gibi birçok alanda eğitimler verilerek öğretmenlerimizin ileri düzeyde eğitim alması sağlanmıştır" dedi.