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Ağrı’da pandemi toplantısı düzenlendi

Ağrı’da Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

AĞRI 27.08.2021, 15:46
Ağrı’da pandemi toplantısı düzenlendi

Ağrı’da Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin ve aşı uygulamalarının görüşüldüğü “Covid-19 Değerlendirme Toplantısı” Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında düzenlendi. Toplantıda bilgilendirme sunumu yapılarak kentin korona virüs tablosu değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı ile sağlık personeli katıldı.

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