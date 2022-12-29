Ağrı’da otogar esnafından Başkan Sayan’a teşekkür pankartı

Ağrı şehirler arası otobüs terminali içerisinde yer alan otogar esnafı asmış olduğu pankart ile çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür etti.

Ağrı kent merkezinde devrim niteliğinde asfalt çalışması ile takdirle karşılanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür eden otogar esnafı Nimet Çiftçioğlu, “Ağrı’da 200 kilometrelik asfalt ağı ile Türkiye’de rekor kıran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür ederiz. Kısıtlı bütçe ile böylesine devasa bir hizmeti sağlamak imkansız düzeyde fakat şunuda biz Ağrılılar olarak çok iyi anladık ki Başkan Savcı Sayan için konu hizmet olunca hiç bir şey imkansız değil. Geniş ve konforlu şehir içi yollar, çıkmaz sokaklara bile asfalt dökülmesi gerçek anlamda tebrik edilmesi gereken bir konu, yol medeniyettir. Ağrı tarihinde bu kadar asfalt çalışması görmedi.” şeklinde konuştu.

Ağrı’da her sokak başında asfalt makinelerinin yer aldığını belirten başka bir otogar esnafı Cem Köseoğlu; “Ağrı’da hemen hemen her sokak ve cadde başında iş makinelerini görebilirsiniz. Ekiplerin gece, gündüz, hafta sonu ayrımı yapmadan nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Otogar esnafı olarak bu durumdan son derece memnunuz. Ağrı’da 200 kilometrelik yol asfaltlanması hayaldi, bunu Savcı Sayan gerçekleştirdi. Biz Ağrılıların gönlünde taht kurdu" dedi.

Öte yandan şehir içi toplu taşıma ücretlerinde de Başkan Sayan’ın halkının yanında olduğunu adeta bu konuda her haneye maddi destekte bulunduğunu belirten Cem Köseoğlu, “Ağrı’da kime sorarsanız sorun kimsenin ulaşım bütçesi cebine yük olmamıştır. Ağrı’da 25 kuruşa öğrenci, 1.5 liraya yetişkin, 1 liraya hastabüs hizmeti veriliyor. Halkımızın maddi durumu ortada bu konuda onların bütçesini de düşünen Başkan Savcı Sayan’a teşekkür ederim" dedi.