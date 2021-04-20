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Ağrı’da ’O’nu En Güzel Kim Anlatır’ projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’O’nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır’ projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.

AĞRI 20.04.2021, 15:07
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Ağrı’da ’O’nu En Güzel Kim Anlatır’ projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’O’nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır’ projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen yarışmalar salgın şartlarına uygun olarak yapılırken, il merkezindeki tüm ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ve koordinatör öğretmenler katıldı. Kıyasıya yarışan öğrenciler izleyenlerden tam not aldı. Yarışma sonucunda il merkezindeki Eskiharman Ortaokulu öğrencisi Ebrar Ergün birinci oldu. Önümüzdeki günlerde il merkezinde gerçekleştirilecek, il finalinde il merkezi ve ilçelerdeki birinci olan ortaokul öğrencileri yarışacak. Yapılacak yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüler verilecek.
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