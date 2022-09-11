Ağrı’da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, 12 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim yılının başlayacağını söyledi.

Yaz tatili boyuncayeni eğitim dönemi için tüm çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Kökrek,"Öğretmen ve öğrencilerimizin daha ferah, eksiksiz ve güzel ortamlarda eğitim görmesini istiyoruz. Bunun için bütün yaz boyunca okullarımızı ziyaret edip, eksikleritespit ederek gerekli bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimiz huzur içinde, problemsiz bir şekilde eğitim öğretime başlayacaktır. Tüm öğrencilerimiz ders kitaplarını masalarının üzerinde görecektir. Milli, manevi, ahlaki ve insani değerlere bağlı bir gelecek nesil yetiştireceğiz"dedi.

Bu yıl, eğitim öğretim yılının daha verimli geçmesi için eğitim kalitesini daha da artıracaklarını bildiren Kökrek, bunun için milli eğitim camiası olarak büyük çaba sarf edeceklerini söyledi.

Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.