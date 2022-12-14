Ağrı’da okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98’e yükseldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 62’den yüzde 98’ye çıkarılmıştır. Bu yıl 125 yeni anasınıfı, 15 yeni anaokulu açılmıştır. Böylelikle 49 anaokulu, 930 şube, 14 bin 103 öğrenci sayısıyla eğitim öğretime devam etmekteyiz" dedi.

İl genelindeki okul öncesi eğitimi değerlendirilen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken; paylaşmayı, iş birliğini, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Ayrıca, arkadaşlarıyla çatışmaları ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi, kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı duymayı da öğrenirler. Bütün bunlar, çocuğun hayatında yer alabilecek sorunlara çözüm yolları bulmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun sosyal ve duygusal olarak kendi işini kendisinin yapması, sorunlarının üstesinden gelmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi özgüvenini geliştirir. Özgüveni yüksek olan çocuk kendisini önemli, değerli, yetenekli ve başarılı biri olarak algılar" şeklinde konuştu.

"49 anaokulu, 930 şubeyle eğitime öğretime devam ediyoruz"

"Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesine verdiği önemle birlikte ilimizde de ciddi çalışmalar yapılmıştır" diyen Müdür Kökrek, "Okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 62’den yüzde 98’ye çıkarılmıştır. Bu misyonla 4 yaş okullaşma oranı yüzde 6’dan yüzde 32, 3 yaş okullaşma oranı yüzde 21’e çıkarılmıştır. Bu yıl 125 yeni anasınıfı, 15 yeni anaokulu açılmıştır. Böylelikle 49 anaokulu, 930 şube, 14 bin 103 öğrenci sayısıyla eğitim öğretime devam etmekteyiz. Okul öncesi öğretmen açığımız bulunmamaktadır. Bütün okul öncesi kurumlarımızın materyal, oyuncak ve donatım malzemeleri Bakanlığımızca karşılanmıştır. Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle okul öncesi kurum ve sınıflarımızın tadilatları yapılmış, temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için ayrıca okul hesabına ödenek gönderilmiştir. Bu çalışma ve gayretle temel eğitim öğrencilerimizin sağlam temellerle geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.