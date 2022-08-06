Ağrı’da okul kayıtlarında velilerden kayıt parası alınmayacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelerek, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında velilerden zorunlu bağış veya kayıt parası adı altında herhangi bir ücretin kesinlikle alınmayacağını belirtti.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Müfettişleri Başkanı, milli eğitim müdür yardımcıları, İlçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim şube müdürleri ve ilçe şube müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçede yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgiler alan Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında velilerden zorunlu bağış veya kayıt parası adı altında herhangi bir ücretin kesinlikle alınmayacağını dile getirdi.

Toplantıda, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında devam eden ve tamamlanan çalışmalar, okullarda özel öğretim destek odaları, yapımı devam eden ve tamamlanan okullar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlıkları, okulların bakım ve onarımlarının yapılması, meslek merkezleri ve yaz okulları gibi konular ele alındı. Toplantı katılımcıların istek, talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.