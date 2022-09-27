Ağrı’da öğrenciler ikramlarla karşılandı

Ağrı’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara kayıt yaptırmak için gelen veliler ve üniversite öğrencileri, ikramlarla karşılandı.

AAğrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Liderleri gönüllü gençler ile birlikte öğrencileri, otobüs terminalinde lokum ve kolonya ikramları ile karşıladı. Kurulan stantlarda yurt, gençlik ve spor hizmetleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler araçlarla yurtlara götürüldü.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, kısa bir süre önce tadilattan geçirilerek hazır hale getirilen il merkezinde 5 ve Patnos ilçesinde ise 1 yurtta, öğrencilerin kayıt işlemlerine başladı.

"Yurdunuz Yuvanızdır", "Evinize hoş geldiniz" pankartlarının asılı olduğu yurtların önüne gelen öğrenciler ve yakınları, yurtların bahçesine alındı.

Yoğunluğun oluştuğu alanlarda kayıt için bekleyen öğrenciler ve yakınlarına, kurum personelince şeker ve çay ikram edildi.

Kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilmeye başlayan öğrenciler kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Nesim Aydın yaptığı açıklamada; Yurt kapasitelerinin 6 bin 345 olduğunu söyledi. Tüm öğrencilerimiz yurtlarımıza sorunsuz bir şekilde yerleştirmeye devam ediyoruz.

Tatil döneminde yurtlarımızda detaylı bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Personelimiz, öğrencilerin yurt kaydı için bugün görevdeler. Herhangi bir sıkıntımız yok, dışarıda kalan öğrencimiz de yok. Yedekler ve hiç kaydı olmayan öğrencileri imkanlar dahilinde misafir ediyoruz. Öğrenciler ve velilerle yakından ilgileniyoruz dedi.

Öğrencilerden Eda Yeşilyurt; Ağrı’ya Sivas ilinden otogara indim. Burada Ağrı Gençlik Merkezi tarafından kurulan stantlarda çok güzel karşılandık. Yurduma ailem ile birlikte gittim. Burada da beni ve ailemi güler yüz ile karşılayan Ağrı GSB ailesine teşekkür ediyorum dedi.

Öğrenci Velilerinden Osman Alper ise; Kızım ile birlikte Ağrı Yurtlarında çok güzel karşılandık. Bize gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı tüm personele teşekkür ediyorum dedi.