Ağrı’da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yürütülen proje ve çalışmaları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,” 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik il genelinde başlattığımız ‘Okuyan Şehir Ağrı’ projesi kapsamında, öğrencilerimiz 5 ayda 1 milyon 232 bin 294 kitap okumuştur.”dedi.

“Öğretmenler 5 bin 152 öğrenci velisini evinde ziyaret etti”

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Kökrek, ‘Bir Çayınızı İçeriz’ projesi kapsamında merkezde bulunan okullarda görev yapan öğretmenler ve idarecilerimiz, başta sürekli devamsız veya devamsızlığı fazla olan öğrenci velilileri ile akademik başarısı düşük öğrencilerin velileri olmak üzere ziyaretlerini %15 oranında tamamlamış olup yıl sonuna kadar ziyaretleri bitirmeyi hedeflemektedirler. 251 anasınıfı, anaokulu, 1.990 ilkokul, 2.143 ortaokul, 826 lise velisi olmak üzere toplamda 5 bin 152 veli ziyareti yapılmıştır. Eğitim yılı başlangıcından itibaren ilimiz genelinde kodlama seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik kapsamında çalışan tüm öğretmenlere bilişim öğretmenlerimizce “Kodla Ağrı” farkındalığı eğitimi verilerek projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlandı. Öğrencilerimiz için ise tüm kademelerde öğrencilerin seviyesine uygun eğitimler planlanmıştır. Bu kapsamda 3751 öğretmenimize farkındalık eğitimi verilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Ağrı’da öğrenciler 5 ayda 1 milyon 232 bin 294 kitap okudu"

Öğrencilerin bakış açısını genişletmek ve kültürel açıdan gelişimlerini desteklemek adına müdürlük olarak il genelinde yürütülen ‘Okuyan Şehir Ağrı’ projesi kapsamında öğrencileri okuma konusunda motive ederek onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Kökrek, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik il genelinde başlattığımız ‘Okuyan Şehir Ağrı’ projesi kapsamında, öğrencilerimiz 5 ayda 1 milyon 232 bin 294 kitap okumuştur. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de öğrencilerimiz kitap okumaya devam edecektir”şekinde konuştu.

“10 bin 660 ilkokul öğrenciye enstrüman eğitimi verildi”

‘Okulumda 1001 Ses Var’ projesi kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ritim/orff çalgı aletleri, gitar, bağlama, piyona, melodika ve flüt olmak üzere 9 adet kurs bulunmaktadır. Bu kurslarda 136 sınıf öğretmeni eğitim almaktadır. Ek olarak MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün açtığı başlangıç seviyesi enstrüman kursları bulunmaktadır. 1. dönem bağlama, ritmoterapi ritim/orff çalgı aletleri olmak üzere 14 adet kurs açılmış olup bu kurslarda 397 sınıf öğretmeni eğitimlerini tamamlamışlardır. Bu bağlamda merkez ilçede eğitim almış olan toplamda 533 sınıf öğretmenimiz vardır. Yıl sonuna kadar tüm sınıf öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamaları için kurslar açılmaya devam edilecektir. Bu proje kapsamında İlkokul öğrencilerine enstrüman eğitimleri aldıkları kurslarda ilerlemiş veya halihazırda enstrüman çalmayı bilen sınıf öğretmenleri tarafından da enstrüman eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda merkez ilçede yaklaşık 10 bin 660 İlkokul öğrencimiz enstrüman eğitimi almaktadırlar. İlçelerde de bu proje devam etmektedir. ‘Yedi İklimin Sesi’ etkinliği kapsamında tüm okullar kendi korolarını oluşturmuşlardır. Öğrenciler ülkemizin yedi coğrafi bölgesine ait çalgı aletlerini ve türkülerini öğrenmektedirler. Okul koroları gerekli çalışmalara başlamış olup Nisan 2022 tarihi itibariyle velilerine ve kendi okullarındaki öğrencilere konser vereceklerdir”dedi.

-“ Özel çocuklar maharetli eller atölyeleri kuruldu”

‘Özel Çocuklar Maharetli Eller’ projesi ile özel eğitime ihtiyaç olan öğrenciler için tasarladıklarını belirten Kökrek,”Özel eğitim öğrencilerine toplam 4 adet atölye belirlenmiştir ve il çapında toplam 26 okulda uygulanmaktadır. Bu okulların bazıları özel eğitim uygulama okulları iken geri kalan büyük kısmı özel eğitim alt sınıflarından oluşmaktadır. Eylül- Ekim ayları tüm il çapında müzik atölyesi olarak belirlenmiştir. Bu atölyede yapılan çalışmaların bazıları şarkı dinletme, şarkı söyleme ritim tutma, becerileri marakas yapımı gibi etkinliklerden oluşmakla birlikte benzer çalışmalarda yapılmıştır. Kasım-Aralık ayı ise Geri-İleri dönüşüm atölyesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan ürünlerden bazıları: şişeden süpürge, şişeden gazetelik, şampuan kutusundan kalemlik, kağıt rulolarından dekoratif eşyalar ve lastikten çok amaçlı kutular üretilmiştir”diye konuştu.

“2 bin 251 öğrenciye akıl ve zekâ oyunları öğretildi”

’Oyunlarla Güçleniyorum Projesi’ kapsamında akıl ve zekâ oyunlarının il genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerine öğretilmesinin amaçladıklarını dile getiren Kökrek,” Bu proje ile akıl ve zekâ oyunları eğitimi almayan öğretmenler için 30 saatlik, 4 adet akıl ve zekâ oyunları kursu açılmıştır ve kurs sonunda eğitimini tamamlayan 125 öğretmene akıl ve zekâ oyunları sertifikası verilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı merkez ilçe ilkokullarında akıl ve zekâ oyunları kurs sertifikası olan sınıf öğretmenlerimiz sınıflarına da mangala, satranç, sudoku, kendoku, üçtaş, sayı bulmaca, anagramlar, mantık karesi gibi zekâ oyunları eğitimlerine başladılar. Projenin başladığı Ekim 2021 tarihinden itibaren merkez ilçede akıl ve zekâ oyunları eğitimi alan sınıf sayısı 99, öğrenci sayısı ise 2 bin 251’e ulaştı. Bu sayı akıl ve zekâ oyunları eğitimi alan öğretmen sayısına bağlı olarak artmaya devam edecektir. SERKA 2021 3. Dönem Teknik Destek Eğitimi kapsamında ‘Ağrı Platformda Scıentıx ile Etkin’ eğitim projesi desteklenmeye hak kazandı. İl merkezi ve ilçelerden belirlenen okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik ve fen bilimleri öğretmeni olmak üzere toplamda 40 öğretmene Merkez Özel Uygulama Okulu’nda pandemi kurallarına uygun bir şekilde yüz yüze Scientix STEM eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcı 40 öğretmene Scientix STEM katılım belgesi verilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 7.’si düzenlenen Bilim Şenlikleri Programları kapsamında başvuruda bulunduğumuz ‘Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği ‘adlı projemiz kabul edilen 53 projeden biri olmuştur. Ayrıca Proje ilimizde kabul edilen 2. Proje olup ilk kez uygulanacaktır. Projemiz ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamda uzman kişilerce yapılacak olan bilimsel faaliyetler için 28 atölye kurularak 100 bilimsel etkinlik, 4 yarışma, 3 sergi, 4 söyleşi planlanmıştır”dedi.

-“Erasmus+ akreditasyonundan dev euro hibe"

Müdürlük olarak 2021 Yılı Erasmus+ Çağrı Dönemi’nde başvurunun yapıldığını hatırlatan Kökrek,” 2021 yılı Erasmus+ Toplam Hibesi: 197.218,00 Euro hibe almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında, Mesleki Eğitim alanında Akreditasyon başvurusu yapılmış olup sonuçlanması beklenmektedir. İlimizde öğretmenlerimizi Erasmus+ Projeleri alanında aktif kılmak için SERKA’dan talep edilen Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi teknik destek başvurusu kabul edilmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde görev yapan 50 öğretmenlerimize Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Gençlik alanlarında proje yazma eğitimi verilecektir. Eğitimimiz online ortamda gerçekleştirilecek ve 30 saat sürecektir. Eğitim sonunda öğretmenlerimize sertifika verilecektir. Proje ile, 2022 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve sonraki dönemlerde öğretmenlerimizi aktif kılmak hedeflenmektedir. Eğitimimiz Şubat 2022’de gerçekleştirilecektir”ifadelerini kullandı.

-"Anadolu Masalları Projesi ile 2132 minik öğrencilere masallar anlatıldı"

Kökrek,"Anadolu Masalları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ve UNESCO Projesi olarak çocuklarımızı kendi kültürel kodlarımızı taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren, tanıştırmak için hayata geçirilmiştir. Bir Varmış Bir Yokmuş ile başlayıp Gökten üç elma düştü diyerek başladığımız bu önemli görevle binlerce öğrencimize Anadolu Masalları anlatılmıştır. Öğrencilerimiz kendi kültürlerine ait Nardaniye Hanım, Mercan Kız, Rüzgar Oğlu, Bit Hatun ve Pire Bey, Küllü Fatma, İmdi Dede gibi onlarca masal kahramanlarımızı tanıdılar. İl bazında 100 masal öğretmenimizle beraber yürütülen faaliyetlerle Anadolu Masallarımızı tekrardan canlandırdık. Sadece bu sene için şu ana kadar 2132 öğrencimize masallar anlatıldı. 7’den 70’e herkese hitap eden, heyecanlandıran, dinlendiren masallarımızı her yerde her yaştan insana anlatıldı. Huzur evinde yaşlılarımıza, pansiyonda kalan öğrencilerimize, masal gecesinde tüm öğrencilerimize çevrim içi olarak masallar anlatıldı. Masallarımızı sonsuza kadar hep yaşatacağız"diye konuştu.