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Ağrı’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu

Ağrı’da nesli tehlike altında olan balaban kuşu bulundu.

AĞRI 18.08.2022, 20:37
Ağrı’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu

Ağrı’da nesli tehlike altında olan balaban kuşu bulundu.

Kent merkezinde polis uygulama noktasına bir kuş düştüğü görüldü. Kuşun nesli tehlike altında bulunan balaban kuşu olduğu öğrenilirken, polislerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi kuşu teslim aldı.

Polis uygulama noktasına kuşun düştüğünü söyleyen polis memuru Faruk Torun, "Uygulama faaliyetini gösterdiğimiz esnada bölgemize yaralı halde bir kuş türü düştü. Kuşa baktığımızda farklı bir cins olduğunu gördük, internetten araştırmamız sonucunda ‘balaban’ kuşu olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibimize haber verdik, onlarda gelip kuşu teslim aldılar. Hayvanın sağlık durumu iyi görünüyor” şeklinde konuştu.

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